2020-02-15T08:47:55+03:00
Происшествия

СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области

Следователям предстоит разобраться в том, виноват ли кто-то в смерти малыша
Ольга СЛАВИЧЕВА
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СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области.СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В причинах смерти малыша в больнице поселка Магистральный предстоит разобраться следователям СУ СК России по Иркутской области. Напомним, "КП"-Иркутск уже сообщала о трагедии, которая произошла в Казачинско-Ленской районной больнице. О гибели ребенка в соцсетях написали его родители, сообщив, что доставили его врачам с затрудненным дыханием 8 февраля. а 10 потеряли мальчика, которому не исполнилось и года.

- Следственным управлением СК РФ по Иркутской области возбуждено уголовное дело по по факту смерти 11-месячного ребенка, - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователям предстоит разобраться во всех обстоятельствах, которые привели к гибели малыша и выяснить, можно ли было его спасти. Следователь аппарата СУ СК России по региону сразу же после сообщения о трагедии вылетел на место. Сейчас идет судебно-медицинская экспертиза. Она и ответит на вопрос о причинах смерти ребенка. Медицинские документы из больницы изъяты и изучаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области
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