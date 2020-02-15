2020-02-15T11:04:03+03:00
Экономика

Дачи в Иркутске постепенно дешевеют

Молодое поколение не готово копаться на грядках
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Дачи в Иркутске постепенно дешевеют. Летом хотят отдыхать, а не выращивать овощи.Дачи в Иркутске постепенно дешевеют. Летом хотят отдыхать, а не выращивать овощи.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Дача для России -это что-то особое. Летом в автобусах, идущих в садоводства, не протолкнуться. И постоянный поток легковых машин. Пенсионеры и вовсе перебираются за город на все лето, чтобы участвовать в битве за урожай. А в 90-ые пресловутые шесть соток многие семьи, оказавшиеся за гранью бедности, потому что просто не платили зарплату и нечего было есть, спасли. Но времена меняются. Рабочий день у большинства затягивается далеко за 8 часов, выходные тоже приходится прихватывать. А лето хочется потратить на поездки в теплые страны. Поэтому горожане все чаще продают загородную недвижимость.

-Дачи – единственная категория загородной недвижимости, которая стала доступнее, за год снизившись в цене на 5%. Средняя стоимость их продажи в целом по России составила 13,3 тыс. рублей за м2. Спрос на дачи при этом увеличился на 17%, а предложение – на 15,8%, - уточняют аналитики Авито. - Сильнее всего за год цены снизились в Приморском крае – на 17%. На втором месте – Башкортостан (-7%), а третье делят Самарская область и Камчатский край (-6% в каждом регионе). А вот в Калининграде дачи в цене (+ 5%.)

В Иркутской области стоимость квадратного метра дачи составляет 14,5 тыс. рублей. Дороже сотки с домиком не продаются нигде в Сибири. Даже в Красноярске средний ценник - 14 тысяч за квадрат. В Новосибирске - 13, 7 тысяч, а в хлебородном Барнауле - 7, 3 тысячи. И это при том, что дорогие наши дачи еще и подешевели за год на 3%.

КОНКРЕТНО

Рейтинг дачных направлений под Иркутском

По данным "КП"-Иркутск, верхнюю строчку рейтинга занимает Байкальский тракт. Стоимость дач растет соразмерно с его развитием – там сделали хорошую скоростную дорогу, реконструкция которой еще продолжится. К тому же сам город разрастается именно в этом направлении – застраивается микрорайон Солнечный, Молодежный, много коттеджных поселков. Цена за сотку на Байкальском тракте под Иркутском может доходить до 450 тысяч рублей – это правая сторона. Тем более, если находится дача на береговой линии. По левой же стороне цена - от 60 тысяч за сотку. Стоимость зависит от удаленности.

Остальные направления:

2. Мельничный тракт. Хорошая доступность. Постоянно ходят маршрутки и можно жить за городом, даже не имея машины.

3. Александровский тракт. До 4 км загородную недвижимость покупают в основном те, кто строит круглогодичный загородный дом.

4. Качугский тракт. Хуже с инфраструктурой.

5 Московский тракт. Удобен тем, кто пользуется электричками. (подробности >>>)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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