Контрабандистов, собиравшихся переправить через границу лес на 250 млн. рублей, задержали в Иркутске

15 Февр. 2020 2020-02-15T17:50:48+03:00

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Контрабандистов брали одновременно в нескольких городах, а также на пунктах отгрузки леса в Иркутске, Куйтуне и Тулуне. Это была спецоперация Восточно-Сибирского линейного управления МВД России и сотрудников спецотряда быстрого реагирования Росгвардии.

-Проведены 18 обысков. Изъято более 64 тысяч кубометров готовой к отправке за границу древесины, специальная техника, автотранспорт, а также документы и деньги, в том числе в иностранной валюте, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области. -Предварительно установлено, что злоумышленники создали сеть фирм-однодневок, через которые незаконно приобретали древесину. В таможенные органы они представляли фиктивные документы о законности ее происхождения, а затем вывозили ее за границу.

Задержанный лес, который не удалось переправить за рубеж, потянул на сумму свыше 250 миллионов рублей. Задержано четверо подозреваемых. Против членов ОПГ возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU