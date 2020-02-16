2020-02-16T05:27:43+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районе

Возгорание произошло утром 16 февраля в поселке Плишкино
Анна ПОПОВА
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Пожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районеПожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Около 4 часов утра 16 февраля на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что одной из усадеб в поселке Плишкино Иркутского района произошел пожар - загорелись баня и частный дом. После уточнения всей необходимой информации на место происшествия выехали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники.

- Они начали тушить огонь, и локализовали возгорание уже в 4:13 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - А спустя 5 минут возгорание в жилом доме и бане было полностью ликвидировано.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сотрудники пожарной охраны напоминают, что необходимо всегда соблюдать правила пожарной безопасности, особенно, если вы живете в частном доме. Любое их нарушение может привести к непоправимым последствиям, таким как потеря имущества или даже здоровья и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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