16 Февр. 2020 2020-02-16T05:27:43+03:00

Пожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Около 4 часов утра 16 февраля на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что одной из усадеб в поселке Плишкино Иркутского района произошел пожар - загорелись баня и частный дом. После уточнения всей необходимой информации на место происшествия выехали 10 спасателей и 3 единицы спецтехники.

- Они начали тушить огонь, и локализовали возгорание уже в 4:13 утра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - А спустя 5 минут возгорание в жилом доме и бане было полностью ликвидировано.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Сотрудники пожарной охраны напоминают, что необходимо всегда соблюдать правила пожарной безопасности, особенно, если вы живете в частном доме. Любое их нарушение может привести к непоправимым последствиям, таким как потеря имущества или даже здоровья и жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU