2020-02-16T06:59:08+03:00
Происшествия

Подросток убил женщину, у которой хотел купить самогон, в Иркутской области

Он ударил ее молотком по голове несколько раз
Анна ПОПОВА
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Подросток убил женщину, у которой хотел купить самогон, в Иркутской областиПодросток убил женщину, у которой хотел купить самогон, в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне сотрудники Усть-Кутского следственного отдела предъявили обвинение 17-летнему жителю поселка Улькан, который ранее убил местную жительницу. Это произошло ночью 8 февраля. Подросток пришел в дом к 54-летней женщине, чтобы купить у нее самогон.

- Между продавцом и покупателем произошел конфликт, который молодой человек попробовал решить с помощью грубой силы, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Он взял молоток, и несколько раз ударил им женщину по голове. От полученных травм она погибла на месте.

После того, как злоумышленник понял, что натворил, он попытался скрыться. Однако полицейские быстро нашли его по горячим следам. Оказалось, что ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за ложное сообщение о теракте, угон автомобиля и кражу. Теперь ему предстоит ответить и за убийство человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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