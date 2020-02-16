16 Февр. 2020 2020-02-16T08:12:48+03:00

12 хоккеисток иркутского "Рекорда" вошли в состав сборной на чемпионате мира по бенди Фото: Анна ПОПОВА

Международный турнир среди женских команд по хоккею с мячом пройдет с 19 по 22 февраля

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Представительницы иркутской женской команды по хоккею с мячом "Рекорд" вошли в состав сборной России на ближайший чемпионат мира по бенди. Он пройдет с 19 по 22 февраля в норвежской столице - городе Осло. Из 16 хоккеисток национальной дружины 12 являются представительницами иркутской команды.

- Остальные 4 игрока - это россиянки, которые сейчас выступают в высшем шведском дивизионе по хоккею с мячом, - сообщили в пресс-службе федерации хоккея с мячом России.

В международном турнире по бенди примут участие 8 команд. Это сборные России, Швеции, Норвегии, Финляндии, США, Швейцарии, Эстонии и Японии. Наша делегация вылетит в Осло во вторник, 18 февраля. В этот же день состоится торжественное открытие соревнований. А 19 февраля сборной России предстоит провести сразу два матча против команд из США и Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU