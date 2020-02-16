16 Февр. 2020 2020-02-16T10:59:00+03:00

В одних районах перебои со светом начнутся рано утром, а в других - поздно ночью

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17 февраля в некоторых жилых домах Иркутска произойдет плановое отключение электроэнергии. Это связано с ремонтными работами при пониженном напряжении, которые необходимо проводить во время понижения температуры за окном.

- Перебои со светом будут происходить в выборочных домах во всех районах Иркутска, - сообщили в пресс-службе городской электросетевой компании. - Сроки отключения электроэнергии будет варьироваться от 30 минут до нескольких часов.

Точное время, в которое жители домов останутся без света, также будет разным. Жители одних домов ощутят на себе плановое отключение рано утром, а других - днем или поздно вечером. В любом случае, отнеситесь к этому с пониманием - ведь эти работы необходимы для более надежного функционирования электросетей. Полный список домов и время отключения света в них вы можете изучить ниже.

17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию. Фото: иркутская электросетевая компания

17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию. Фото: иркутская электросетевая компания

17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию. Фото: иркутская электросетевая компания

17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию. Фото: иркутская электросетевая компания

ИСТОЧНИК KP.RU