2020-02-16T12:04:20+03:00
Общество

Засоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраля

Аварийные работы ведутся на водоемах Малая Осиновка, Большая Осиновка, Бабха, Харлахта и Солзан
Анна ПОПОВА
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Засоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраляЗасоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраляФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Слюдянскм районе проводятся аварийные работы по очистке русел рек от древесного и бытового мусора. Он мешает естественному течению воды в этих местах и создает угрозу подтопления. Также на 9 из 14 водоемов в Слюдянском районе достаточно высокая вероятность образования селевых потоков.

- На сегодняшний день рабочие очищают русла таких рек, как Малая Осиновка, Большая Осиновка, Бабха, Солзан и Харлахта, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Процесс планируют полностью завершить к концу февраля.

Всего от мусора в руслах водоемов предстоит освободить участок площадью 23 километра. На работы по очистке из областного бюджета выделили дополнительно около 81,8 миллиона рублей. Следующим важным шагом будет возведение селезащитных сооружений. Их начнут строить в ближайшие 2-3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Засоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраля
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