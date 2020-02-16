2020-02-16T14:38:41+03:00
Спорт

Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7

Гости открыли счет в матче уже на 4 минуте
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7Фото: Анна ПОПОВА
Изменить размер текста:

Хоккейный клуб "Ермак" из Ангарска в очередной раз потерпел разгромное поражение на домашнем льду. На этот раз оранжевую дружину одолела команда "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Гости одержали победу со счетом 7:0 - ангарчанам даже не удалось забросить в их ворота ни одной шайбы.

- Счет на 4 минуте встречи открыли хоккеисты "Торпедо", - сообщается на официальном сайте ВХЛ "Кубка Шелкового пути". - Затем хоккеисты "Ермака" всеми силами старались удержать счет. Однако на последней минуте второго периода команда из Усть-Каменогорска все-таки смогла удвоить свое преимущество.

А вот третий игровой отрезок отметился настоящим градом из шайб, каждая из которых совершенно свободно влетала в ворота ангарчан. За финальную десятиминутку гостям удалось забить 5 раз. Итоговый счет - 7:0 в пользу "Торпедо".

Последний матч в этом сезоне оранжевая дружина проведет во вторник, 18 февраля, в Ангарске. Их соперником станет новокузнецкий "Металлург". Начало встречи в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Чемпионат мира по санному спорту 2020 в Сочи: братчанин Александр Горбацевич стал 6-м в соревнованиях одиночек
Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7
Засоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраля
17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию
12 хоккеисток иркутского "Рекорда" вошли в состав сборной на чемпионате мира по бенди
Подросток убил женщину, у которой хотел купить самогон, в Иркутской области
Пожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районе
Контрабандистов, собиравшихся переправить через границу лес на 250 млн. рублей, задержали в Иркутске
Дачи в Иркутске постепенно дешевеют
СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области
ДТП под Иркутском: вылетев на встречку, "Тойота" врезалась в два автомобиля
Осторожнее, лед не застыл: в ГУ МЧС по Иркутской области назвали опасные места на Байкале и Ангаре
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП"
Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте
Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта