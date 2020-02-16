Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7

16 Февр. 2020 2020-02-16T14:38:41+03:00

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Хоккейный клуб "Ермак" из Ангарска в очередной раз потерпел разгромное поражение на домашнем льду. На этот раз оранжевую дружину одолела команда "Торпедо" из Усть-Каменогорска. Гости одержали победу со счетом 7:0 - ангарчанам даже не удалось забросить в их ворота ни одной шайбы.

- Счет на 4 минуте встречи открыли хоккеисты "Торпедо", - сообщается на официальном сайте ВХЛ "Кубка Шелкового пути". - Затем хоккеисты "Ермака" всеми силами старались удержать счет. Однако на последней минуте второго периода команда из Усть-Каменогорска все-таки смогла удвоить свое преимущество.

А вот третий игровой отрезок отметился настоящим градом из шайб, каждая из которых совершенно свободно влетала в ворота ангарчан. За финальную десятиминутку гостям удалось забить 5 раз. Итоговый счет - 7:0 в пользу "Торпедо".

Последний матч в этом сезоне оранжевая дружина проведет во вторник, 18 февраля, в Ангарске. Их соперником станет новокузнецкий "Металлург". Начало встречи в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU