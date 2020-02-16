16 Февр. 2020 2020-02-16T16:40:01+03:00

Чемпионат мира по санному спорту 2020 в Сочи: братчанин Александр Горбацевич стал 6-м в соревнованиях одиночек. Фото: федерация санного спорта России.

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В заключительный день чемпионата мира по санному спорту 2020 в Сочи, прошли соревнования среди одиночек. Увы, но братские саночники Александр Горбацевич и Семен Павличенко не смогли побороться за медали. 25-летний Горбацевич финишировал на 6-месте, а 28-летний Павличенко, который считался одним из фаворитов, стал 7-м. Чемпионом же мира в этой дисциплине стал еще один россиянин Роман Репилов.

Напомним, в спринте, который прошел 14 февраля, братчане также не смогли взять медали. Александр Горбацевич остановился в шаге от пьедестала, заняв 4-ю строчку, а лучший саночник прошлого сезона Семен Павличенко в спринте стал лишь 11-м

Добавим, что чемпионат мира по санному спорту 2020 в Сочи закончится 16 февраля смешанной эстафетой.

ИСТОЧНИК KP.RU