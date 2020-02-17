17 Февр. 2020 2020-02-17T04:34:58+03:00

Закрыто на 3 месяца: предприятие в Улан-Удэ оформило документы на 12 кг пропавшей говядины Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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При проверке одного из предприятий в Улан-Удэ инспектор Россельхознадзора обнаружил, что сотрудники организации оформили ветеринарно-сопроводительные документы на 12 кг говядины с истекшим сроком годности.

- По закону в обороте не могут находиться продукты, срок годности которых истек, - сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. - Они признаются некачественными, опасными и не подлежат реализации, утилизируются или уничтожаются.

Сотруднику, оформившему просроченное мясо, выписан штраф, а предприятие закрыли на три месяца.

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