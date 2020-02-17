Космонавт из Иркутска вместе с коллегами представил эмблему своей команды

17 Февр. 2020 2020-02-17T05:02:09+03:00

Сергей Микаев из Иркутска готовится к полету в космос. Фото: Роскосмос

Нашивки с ней кандидаты в космонавты уже носят на комбинезонах

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Борис Волынов, Александр Полещук, Дмитрий Кондратьев, Анатолий Иванишин – сибиряки-иркутяне, ставшие космонавтами и бороздившими просторы Вселенной. В этом списке в скором времени на одно имя станет больше.

К своему первому полету готовится Сергей Микаев. Он родился в столице Приангарья 15 августа 1986 года. Образование получил в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков. Работал летчиком, старшим летчиком, начальником воздушно-огневой и тактической подготовки и командиром авиационного звена в военных частях Приморского края.

В кандидаты для полета в космос его и еще семерых – пилотов, летчиков, инженеров-испытаталей - отобрали в 2018 году. А накануне они представили свою эмблему. Она представляет собой круг, по краю которого перечислены фамилии будущих космонавтов, а в центре – вид с Луны на Землю.

Эмблема кандидатов в космонавты набора 2018 года. Фото: Роскосмос

- Это отсылка и к 50-летнему юбилею первой фотографии, сделанной человеком с поверхности Луны, и к следующей цели пилотируемой космонавтики, которой является дальнейшее исследование спутника нашей планеты, - сообщает Роскосмос.

Исследование Луны - одна из задач на ближайшее время и, как отмечают в Роскосмосе, возможно именно космонавты набора 2018 года примут в нем участие. А «Союз МС», изображенный на эмблеме предположительно станет кораблем до спутника Земли.

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ИСТОЧНИК KP.RU