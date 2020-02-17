Строительная компания из Иркутска расплатилась с долгами, чтобы сохранить спецтехнику

17 Февр. 2020 2020-02-17T06:25:21+03:00

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Одной из строительных компаний Иркутска пришлось выплатить дол в размере 13 миллионов рублей. Он образовался, когда фирма передала некоторые работы на выполнение другой компании и не расплатилась с ней. Эта проблема находилась на контроле судебных приставов, которые уведомили руководство организации о том, какие последствия ждут их, если они откажутся от выплаты долга.

- Директору предприятия сообщили, что, если он не вернет нужную сумму денег, у строительной компании конфискуют технику, которая нужна для возведения зданий, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Руководство строительной компании не стало рисковать и, чтобы не прерывать рабочий процесс, согласилось вернуть 13 миллионов рублей. Они сообщили приставам номер расчетного счета, на котором хранилась нужная сумма, после чего деньги были благополучно списаны.

ИСТОЧНИК KP.RU