17 Февр. 2020 2020-02-17T06:52:45+03:00

4 случая подделки денежных купюр выявили в Ангарске с начала года Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Фальшивомонетчики вновь активизировались в Ангарске. Уже с начала года полицейские выявили 4 случая распространения поддельных денежных купюр в городе. Злоумышленники всегда действуют по схожей схеме. Они приходят с поддельной купюрой в магазин, кафе или другое учреждение и расплачиваются ей. Кассир дает им дают сдачу настоящими деньгами, а подделку забирает, тем самым оставаясь ни с чем.

- Самые популярные номиналы у поддельных купюр - денежные знаки достоинством в 1000 и 5000 рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейским из Ангарска удалось задержать всех фальшивомонетчиков, которые распространяли подделки по Ангарску. В отношении всех злоумышленников уже возбуждены уголовные дела за изготовление, хранение, перевозку и сбыт фальшивок. Сотрудники МВД призывают ангарчан не терять бдительность, и при любом подозрении на попадание к вам в руки ненастоящих денег сообщать об этом в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU