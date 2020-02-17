2020-02-17T08:08:19+03:00
Происшествия

Пожарные вытащили троих детей из горящего дома в Иркутске

Они были дома одни, когда загорелась квартира
Анна ПОПОВА
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Пожарные вытащили троих детей из горящего дома в ИркутскеПожарные вытащили троих детей из горящего дома в ИркутскеФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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Накануне утром в одном из девятиэтажных домов на Синюшиной горе начался пожар. На место происшествия выехали 4 пожарных расчета. Спасатели заметили, что очаг возгорания находится в квартире на 3 этаже. Часть пожарных проникла в дом с помощью приставной лестницы, а другие начали ломать дверь в квартиру, которая уже стала заполняться едким дымом.

- Внутри они обнаружили троих детей, которые были без присмотра взрослых - девочку 12 лет и мальчиков 5 и 8 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Одного из них вытащили из окна, а остальных вывели через подъезд. Пострадавших уже доставили в ближайшую больницу.

В одной из комнат обнаружился очаг возгорания - пылали диван, шкаф и личные вещи детей. Общая площадь пожара составила около 5 квадратных метров, его быстро ликвидировали. На данный момент сотрудники МЧС выясняют, кто является хозяином квартиры, и почему детей оставили без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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