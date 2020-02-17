Водитель насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в Усолье-Сибирском

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:48:38+03:00

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Сотрудники ГИБДД из Усолья-Сибирского разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП, которое произошло утром 17 февраля. 50-летний автомобилист ехал на машине марки "Тойота Корона" по трассе Р-255 "Сибирь", и на 1805 километре автодороги наехал на пешехода, который внезапно появился прямо перед его носом.

- 36-летний мужчина попытался перебежать проезжую часть в нескольких метрах от пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Позже он погиб в больнице от полученных травм.

На сегодняшний день дорожные инспекторы определяют степень вины каждого из участников смертельного ДТП. Они также призывают пешеходов переходить дорогу строго по "зебре" и только при отсутствии транспортных средств поблизости. Ну а водителям необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы иметь возможность среагировать в непредвиденной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU