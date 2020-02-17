Ради работы в Германии сибиряк оплатил долг в 200 тысяч рублей
Арест на 10 суток и запрет на выезд за границу. Такое наказание вынес улан-удэнцу суд. Все началось с того, что он перестал выплачивать алименты своему ребенку. Мужчина специально не устраивался официально на работу и пытался скрыть источники дохода.
- Родитель задолжал 200 тысяч рублей. Его привлекли к административной ответственности, - сообщают в пресс-службе УФССП по Бурятии. – Суд признал должника виновным и назначил ему 10 суток ареста, а также запретил покидать пределы России.
В изоляторе временного содержания, у должника появилось достаточно времени, чтобы подумать о своих родительских обязанностях. После отбытия наказания мужчина решил отправиться на работу за границу - в Германию. Но для этого, как пояснил пристав, ему нужно было заплатить долг.
По прошествии нескольких дней должник выплатил сумму полностью. Запрет на выезд был снят.
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