2020-02-17T09:59:47+03:00
Происшествия

Выскочил на дорогу в темноте: мужчина погиб под колесами автомобиля в Иркутской области

От полученных травм он скончался еще до приезда скорой
Виктория ГЕРКО
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Выскочил на дорогу в темноте: мужчина погиб под колесами автомобиля в Иркутской области.Выскочил на дорогу в темноте: мужчина погиб под колесами автомобиля в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сотрудники ГИБДД из Черемхово выясняют подробности и причины аварии, которая произошла поздно вечером 15 февраля. 22-летний водитель на машине «Toyota Mark 2» сбил 40-летнего мужчину. Он пытался перейти дорогу в неположенном месте.

- От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП еще до приезда скорой помощи, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Водитель не оказал первую помощь пострадавшему. Он скрылся с места происшествия. Позже его нашли сотрудники полиции.

Инспекторы предупреждают: водители и пешеходы, будьте внимательнее. Не рискуйте собственной безопасностью и жизнью окружающих вас граждан.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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