2020-02-17T10:36:01+03:00
Происшествия

Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске

Погибших и пострадавших нет
Виктория ГЕРКО
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Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске.Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Серьезная авария произошла сегодня, 17 февраля, на 217 километре трассы «Вилюй» в Братске. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности ДТП. По информации, которая известная сейчас, столкнулись три легковых автомобиля и лесовоз.

По предварительным данным, в ДТП попали автомобили марок «Мерседес», «Сузуки» и «Тойота Виста». К счастью, пассажиры и сами водители не получили серьезных травм. Они отделались синяками и ушибами. Погибших нет, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, уточняют причины и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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