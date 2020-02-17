17 Февр. 2020 2020-02-17T10:36:01+03:00

Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Погибших и пострадавших нет

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Серьезная авария произошла сегодня, 17 февраля, на 217 километре трассы «Вилюй» в Братске. Сотрудники ГИБДД выясняют подробности ДТП. По информации, которая известная сейчас, столкнулись три легковых автомобиля и лесовоз.

По предварительным данным, в ДТП попали автомобили марок «Мерседес», «Сузуки» и «Тойота Виста». К счастью, пассажиры и сами водители не получили серьезных травм. Они отделались синяками и ушибами. Погибших нет, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Сейчас сотрудники госавтоинспекции проводят проверку по факту ДТП, уточняют причины и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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