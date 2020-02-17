2020-02-17T12:42:56+03:00
Происшествия

Три часа пролежал в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу

23-летний парень ушел из дома после ссоры с родителями
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Пролежал три часа в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу.Пролежал три часа в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Изменить размер текста:

Побег из дома чуть не закончился трагедией для 23-летнего жителя деревни Куда, что в Иркутском районе. Молодой человек убежал из дома и заблудился в лесу. Он три часа пролежал в заснеженном овраге прежде, чем его нашли спасатели. До этого еще несколько часов бродил по холоду. Но ему удалось дождаться помощи.

- Накануне в полицию обратилась мать молодого человека. Женщина рассказала, что ее 23-летний сын после ссоры ушел из дома. Домой он так и не вернулся, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Как выяснили сотрудники, он убежал из деревни и направился в сторону леса.

Найти пропавшего молодого человека удалось быстро. Сразу после того, как полицейские нашли мужчину, его отогрели и оказали доврачебную помощь. После его осмотрели врачи. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

интерес к подаркам для своих вторых половинок

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута
Сибиряк из ревности зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа
Три часа пролежал в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу
Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске
Выскочил на дорогу в темноте: мужчина погиб под колесами автомобиля в Иркутской области
Ради работы в Германии сибиряк оплатил долг в 200 тысяч рублей
Водитель насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в Усолье-Сибирском
Пожарные вытащили троих детей из горящего дома в Иркутске
На площадке ТПП Восточной Сибири прошел круглый стол по вопросам соблюдения прав человека
4 случая подделки денежных купюр выявили в Ангарске с начала года
Строительная компания из Иркутска расплатилась с долгами, чтобы сохранить спецтехнику
Космонавт из Иркутска вместе с коллегами представил эмблему своей команды
Предприниматель из Улан-Удэ оформил документы на 12 кг пропавшей говядины
Чемпионат мира по санному спорту 2020 в Сочи: братчанин Александр Горбацевич стал 6-м в соревнованиях одиночек
Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7
Засоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраля
17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию
12 хоккеисток иркутского "Рекорда" вошли в состав сборной на чемпионате мира по бенди
Подросток убил женщину, у которой хотел купить самогон, в Иркутской области
Пожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районе
Контрабандистов, собиравшихся переправить через границу лес на 250 млн. рублей, задержали в Иркутске
Дачи в Иркутске постепенно дешевеют
СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области
ДТП под Иркутском: вылетев на встречку, "Тойота" врезалась в два автомобиля
Осторожнее, лед не застыл: в ГУ МЧС по Иркутской области назвали опасные места на Байкале и Ангаре
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП"
Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте
Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта