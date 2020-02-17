Три часа пролежал в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу

17 Февр. 2020 2020-02-17T12:42:56+03:00

Пролежал три часа в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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Побег из дома чуть не закончился трагедией для 23-летнего жителя деревни Куда, что в Иркутском районе. Молодой человек убежал из дома и заблудился в лесу. Он три часа пролежал в заснеженном овраге прежде, чем его нашли спасатели. До этого еще несколько часов бродил по холоду. Но ему удалось дождаться помощи.

- Накануне в полицию обратилась мать молодого человека. Женщина рассказала, что ее 23-летний сын после ссоры ушел из дома. Домой он так и не вернулся, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Как выяснили сотрудники, он убежал из деревни и направился в сторону леса.

Найти пропавшего молодого человека удалось быстро. Сразу после того, как полицейские нашли мужчину, его отогрели и оказали доврачебную помощь. После его осмотрели врачи. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

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