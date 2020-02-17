17 Февр. 2020 2020-02-17T14:08:52+03:00

Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута. Фото: Александр БОЙКО

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Накануне в социальных сетях появились фото, сделанные недалеко от берега реки Иркут. Кто-то устроил около реки настоящую свалку из шкур овец. Кадры довольно жуткие. По мнению иркутян, с наступлением лета ситуация могла измениться в худшую сторону. Все инфекции могли попасть в воду.

- Сотрудники службы ветеринарии взяли пробы для исследования. Заразных болезней, общих для человека и животных, не выявлено, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Проведена дезинфекция территории. Угрозы распространения болезней нет.

Хотя опасности нет, нужно найти того, кто причастен к нарушению ветеринарно–санитарных правил. Ведь виновнику грозит наказание рублем.

- Штраф для граждан составляет от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, - сообщает ИА Сибирские новости. – Для предпринимателей без образования юридического лица - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU