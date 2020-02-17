2020-02-17T14:08:52+03:00
Общество

Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута

Специалисты уже провели дезинфекцию территории
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута.Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута.Фото: Александр БОЙКО
Изменить размер текста:

Накануне в социальных сетях появились фото, сделанные недалеко от берега реки Иркут. Кто-то устроил около реки настоящую свалку из шкур овец. Кадры довольно жуткие. По мнению иркутян, с наступлением лета ситуация могла измениться в худшую сторону. Все инфекции могли попасть в воду.

- Сотрудники службы ветеринарии взяли пробы для исследования. Заразных болезней, общих для человека и животных, не выявлено, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Проведена дезинфекция территории. Угрозы распространения болезней нет.

Хотя опасности нет, нужно найти того, кто причастен к нарушению ветеринарно–санитарных правил. Ведь виновнику грозит наказание рублем.

- Штраф для граждан составляет от четырех тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, - сообщает ИА Сибирские новости. – Для предпринимателей без образования юридического лица - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Юридические лица могут заплатить от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

интерес к подаркам для своих вторых половинок

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута
Сибиряк из ревности зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа
Три часа пролежал в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу
Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске
Выскочил на дорогу в темноте: мужчина погиб под колесами автомобиля в Иркутской области
Ради работы в Германии сибиряк оплатил долг в 200 тысяч рублей
Водитель насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в Усолье-Сибирском
Пожарные вытащили троих детей из горящего дома в Иркутске
На площадке ТПП Восточной Сибири прошел круглый стол по вопросам соблюдения прав человека
4 случая подделки денежных купюр выявили в Ангарске с начала года
Строительная компания из Иркутска расплатилась с долгами, чтобы сохранить спецтехнику
Космонавт из Иркутска вместе с коллегами представил эмблему своей команды
Предприниматель из Улан-Удэ оформил документы на 12 кг пропавшей говядины
Чемпионат мира по санному спорту 2020 в Сочи: братчанин Александр Горбацевич стал 6-м в соревнованиях одиночек
Ангарский ХК Ермак проиграл Торпедо из Усть-Каменогорска со счетом 0:7
Засоренные русла рек в Слюдянском районе очистят до конца февраля
17 февраля в нескольких жилых домах Иркутска временно отключат электроэнергию
12 хоккеисток иркутского "Рекорда" вошли в состав сборной на чемпионате мира по бенди
Подросток убил женщину, у которой хотел купить самогон, в Иркутской области
Пожар в жилом доме и бане ликвидировали в Иркутском районе
Контрабандистов, собиравшихся переправить через границу лес на 250 млн. рублей, задержали в Иркутске
Дачи в Иркутске постепенно дешевеют
СК: заведено уголовное дело по факту смерти грудного ребенка в Иркутской области
ДТП под Иркутском: вылетев на встречку, "Тойота" врезалась в два автомобиля
Осторожнее, лед не застыл: в ГУ МЧС по Иркутской области назвали опасные места на Байкале и Ангаре
Путеводитель по Иркутску и Байкалу для болельщиков чемпионата мира по хоккею с мячом - 2020 готовит "КП"
Чемпионат мира по санному спорту 2020: братчанин Александр Горбацевич стал 4-м в спринте
Парковку на перекрестке бульвара Рябикова и улицы Теплоцентральной запретят с 6 марта