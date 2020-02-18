Водитель Audi A6 сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Иркутске

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:06:21+03:00

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Авария на улице Мира, в Иркутске произошла вечером, 17 февраля. Водитель автомобиля Audi A6, который ехал в сторону улицы Новаторов, не успел затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом, и сбил на нем 8-летнюю девочку, которая переходила дорогу.

- С травмами головы школьницу доставили в больницу, - сообщили в отделе пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское». - Известно, что девочка в момент происшествия возвращалась со школы домой.

Что касается водителя немецкого авто, то прибывшие инспекторы ГИБДД выяснили, что у него не было страхового полиса ОСАГО. За это на автолюбителя составили административный протокол. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, полицейские просят иркутских водителей соблюдать скоростной режим, особенно перед пешеходными переходами.

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ИСТОЧНИК KP.RU