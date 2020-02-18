Ехал по встречной полосе задним ходом: пьяный лихач устроил гонки с полицейскими в Усть-Куте

18 Февр. 2020 2020-02-18T06:34:28+03:00

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Водителя Тойоты Камри, который выехал на встречную полосу и поехал по ней задним ходом, нарушая правила дорожного движения, заметили инспекторы ГИБДД, которые патрулировали объездную дорогу Усть-Кута. Полицейские попытались остановить нарушителя, но тот, наоборот, нажал на педаль газа. Инспекторы бросились за ним в погоню. Поняв, что останавливаться лихач не собирается, им пришлось применить табельное оружие, выстрелив по колесам авто. Только после этого «гонщик» остановился.

- За рулем Тойоты сидел 30-летний, ранее неоднократно судимый и лишенный водительских прав водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, выяснилось, что он был пьян.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя. За руль он скорее всего, сядет нескоро, его машину поставили на арестплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU