2020-02-18T06:34:28+03:00
Происшествия

Ехал по встречной полосе задним ходом: пьяный лихач устроил гонки с полицейскими в Усть-Куте

Инспекторам пришлось применить табельное оружие
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Ехал по встречной полосе задним ходом: пьяный лихач устроил гонки с полицейскими в Усть-КутеЕхал по встречной полосе задним ходом: пьяный лихач устроил гонки с полицейскими в Усть-КутеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Водителя Тойоты Камри, который выехал на встречную полосу и поехал по ней задним ходом, нарушая правила дорожного движения, заметили инспекторы ГИБДД, которые патрулировали объездную дорогу Усть-Кута. Полицейские попытались остановить нарушителя, но тот, наоборот, нажал на педаль газа. Инспекторы бросились за ним в погоню. Поняв, что останавливаться лихач не собирается, им пришлось применить табельное оружие, выстрелив по колесам авто. Только после этого «гонщик» остановился.

- За рулем Тойоты сидел 30-летний, ранее неоднократно судимый и лишенный водительских прав водитель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Кроме того, выяснилось, что он был пьян.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении нарушителя. За руль он скорее всего, сядет нескоро, его машину поставили на арестплощадку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Борец из Бурятии Александр Богомоев посвятил победу на Чемпионате Европы погибшему спортсмену Юрию Власко
Иркутянин обманул страховую компанию, чтобы получить завышенную выплату за сгоревший дом
Прописала девять человек и получила два месяца лишения свободы
В Братске в 2,2 раза превышена концентрация оксида углерода в воздухе
Ехал по встречной полосе задним ходом: пьяный лихач устроил гонки с полицейскими в Усть-Куте
Водитель Audi A6 сбил 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Иркутске
Налетчик с ножом ограбил аптеку в Иркутске
Опасности нет: служба ветеринарии проверила останки овец, которые нашли на берегу Иркута
Сибиряк из ревности зарезал бывшую возлюбленную и ее мужа
Три часа пролежал в снегу: полицейские спасли сибиряка, пропавшего без вести в лесу
Лесовоз столкнулся с тремя легковушками на трассе «Вилюй» в Братске
Выскочил на дорогу в темноте: мужчина погиб под колесами автомобиля в Иркутской области
Ради работы в Германии сибиряк оплатил долг в 200 тысяч рублей
Водитель насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу в Усолье-Сибирском
Пожарные вытащили троих детей из горящего дома в Иркутске