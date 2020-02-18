2020-02-18T07:45:26+03:00
Происшествия

В Братске в 2,2 раза превышена концентрация оксида углерода в воздухе

Уже несколько дней горожане жалуются на неприятный запах и дымку
Анна ПОПОВА
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В Братске повысился уровень содержания вредных веществ в атмосфере. Фото: пресс-служба администрации БратскаВ Братске повысился уровень содержания вредных веществ в атмосфере. Фото: пресс-служба администрации Братска
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Начиная с 16 февраля жители Братска жалуются на сильную дымку и неприятный запах, витающий в воздухе. За сутки в администрацию города поступило более 80 жалоб на состояние окружающей среды. После проверки выяснилось, что все производства работают в штатном режиме, а главной причиной загрязнения воздуха стали неблагоприятные погодные условия.

- С воскресенья в городе сформировалась погодная обстановка, при которой вредные вещества не рассеиваются, а накапливаются в атмосфере, - сообщили в пресс-службе администрации Братска. Это связано со слабым ветром и высоким давлением. Подобная ситуация сохранится еще в течение 2-3 дней.

Представители крупных предприятий города заверили, что предпримут все возможные меры, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу. На сегодняшний день в воздухе в 2,2 раза превышена концентрация оксида углерода, а также есть незначительное увеличение уровня фенола и фторида водорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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