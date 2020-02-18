2020-02-18T07:59:09+03:00
Происшествия

Прописала девять человек и получила два месяца лишения свободы

В Усть-Куте женщине заменили штраф в 6 тысяч рублей на ограничение свободы
Нонна МАНЯН
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Прописала девять человек и получила два месяца лишения свободы.Прописала девять человек и получила два месяца лишения свободы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Принял такое решение мировой судья Усть-Кута. А дело было вот как: 30-летняя женщина, имея на своем счету две квартиры, видимо, решила дополнительно подзаработать и прописала в них девять человек. Это при том, что одну из квартир она уже сдавала в аренду, а во второй жила со своей семьей. Интересно что в числе прописанных только граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. В итоге же за фиктивную прописку суд оштрафовал ее на 6 тысяч рублей. Но уголовный штраф оплачен не был, не помогла даже отсрочка в полгода. Поэтому, по представлению судебного пристава суд заменил штраф на два месяца ограничения свободы.

-Теперь гражданке необходимо следовать ряду ограничений: не менять постоянного места жительства, не выезжать за пределы Усть-Кута,- сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области.

Также жительнице Усть-Кута необходимо раз в месяц отмечаться по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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