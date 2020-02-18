Иркутянин обманул страховую компанию, чтобы получить завышенную выплату за сгоревший дом

18 Февр. 2020 2020-02-18T08:21:03+03:00

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Накануне житель Иркутска попытался отсудить у страховой компании выплату в размере около 3 миллионов рублей за сгоревший дом. Когда год назад на его участке произошло ЧП, он сразу же пошел в оформлять страховой случай. Мужчина заявил, что по договору ему должны выплатить сумму в размере 290 тысяч рублей. Однако представители страховой компании отказались выдавать нужную сумму.

- Тогда хозяин сгоревшего дома обратился в суд с требованием взыскать с представителей фирмы 2 миллиона 900 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и оплату судебных издержек в размере 9500 рублей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что страховщики отказались выплачивать пострадавшему нужную сумму, потому что он сообщил им ложные данные о своем имуществе. В частности заявитель предоставил им фотографии совершенно другого дома, которые нашел в интернете. Таким образом он пытался обмануть страховую компанию и получить большую сумму компенсации. Поэтому суд встал на сторону фирмы и отказал иркутянину в выплате нужной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU