2020-02-18T09:42:08+03:00
Спорт

Борец из Бурятии Александр Богомоев посвятил победу на Чемпионате Европы погибшему спортсмену Юрию Власко

Юрий трагически погиб летом 2017 года, когда отдыхал с друзьями на берегу Байкала
Нонна МАНЯН
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Борец из Бурятии Александр Богомоев посвятил победу на Чемпионате Европы погибшему спортсмену Юрию Власко. Фото: группа "Борцы Бурятии" в соцсетиБорец из Бурятии Александр Богомоев посвятил победу на Чемпионате Европы погибшему спортсмену Юрию Власко. Фото: группа "Борцы Бурятии" в соцсети
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Чемпионат мира в Европе принес бурятскому борцу Александру Богомоеву золотую медаль. Спортсмену удалось одолеть всех соперников в весовой категории до 61 килограмм. В свой звездный час Александр вспомнил о своем друге - борце из Бурятии Юрию Власко, которого убили на Байкале в 2017 году.

- Эту победу я хотел бы посвятить двукратному победителю первенств Европы, трагически погибшему Юрию Власко, - подчеркнул спортсмен. - Думаю, он всё видел и сейчас радуется за нас.

Напомним, Юрий Власко погиб 29 июля 2017 года, когда отдыхал с друзьями на берегу Байкала недалеко от села Горячинск. Полицейским удалось узнать, что произошло в тот день. Утром к спортсмену подошел приятель. Он рассказал, что ночью на дискотеке между ним и местными произошел конфликт. Он настойчиво пытался познакомится с замужней женщиной. За нее вступился супруг, который решил разобраться с обидчиком на берегу. Юрий решил все-таки помочь горе-ухажеру и пошел с ним, чтобы удалить конфликт мирно.

Но решить спор словом не получилось. Один из местных ударил Юрия ножом в грудь. Второй нападавший налетев со спины, начал избивать спортсмена железным прутом. На его голову обрушился град ударов, от которых борец упал на песок. Юрий Власко попытался встать, но его противники не оставили ему шансов выжить. Продолжая добивать 20-летнего парня, третий подельник зачинщиков драки достал травматический пистолет и напал палить по приятелям Юрия, которые хотели помочь своему умирающему другу.

По решению суда убийц приговорили 45 лет на троих. Все они отбывают наказание в колонии строго режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Борец из Бурятии Александр Богомоев посвятил победу на Чемпионате Европы погибшему спортсмену Юрию Власко
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