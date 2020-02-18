18 Февр. 2020 2020-02-18T11:32:53+03:00

Охота на полмиллиона: сибиряка оштрафовали за незаконную добычу соболя и кабарги. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Для браконьера из Бурятии очередная вылазка за добычей закончилась уголовным делом. Ведь охотился он на особенных животных - соболя и кабаргу, которые занесены в Красную книгу. Поймали мужчину с поличным, когда он возвращался домой с пушниной.

- С собой у браконьера не было разрешения на охоту. В отношении мужчины завели уголовное дело, - рассказали в пресс-службе УФССП по Бурятии. – С иском обратились обратились представители Республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Суд решил оштрафовать браконьера на 556 500 рублей. Такая сумма была рассчитана по специальной методике. На сегодня все средства перечислены на счет Бурприроднадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU