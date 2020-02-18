Иркутский отель и тельминский храм поборются за звание лучшего европейского фасада

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:23:24+03:00

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Сразу два здания Иркутской области стали участниками конкурса Baumit Life Challenge, в котором участники борются за звание лучшего фасада Европы. Свои заявки отправили архитекторы и дизайнеры из 26 стран. В списке претендентов на главную награду есть и представители нашего региона.

- В конкурсе участвуют иркутский отель «История» в 130 квартале и Храм в честь Казанской иконы Божьей Матери в Тельме, - сообщается на сайте конкурса. - Кто одержит победу, определит профессиональное жюри.

Но не только они решают, кто достоин стать победителем. Пользователи интернета тоже могут оставить свой голос. Достаточно просто зайти на сайт конкурса и оставить свой голос.

Кстати, Иркутск представлен сразу в двух номинациях: «Исторические реконструкции» и «Общественные здания». Если участникам из региона все-таки удастся одержать победу, то они отправятся в Валенсию на финальное шоу.

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ИСТОЧНИК KP.RU