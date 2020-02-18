2020-02-18T13:31:24+03:00
Происшествия

Наркодилеры на лыжах: двух закладчиков задержали в Иркутске

На преступников завели уголовное дело
Виктория ГЕРКО
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Наркодилеры на лыжах: двух закладчиков задержали в Иркутске.Наркодилеры на лыжах: двух закладчиков задержали в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Очередную группу наркодилеров обнаружили в Иркутске. Руководили преступным бизнесом двое молодых людей 19-ти и 26-ти лет. Парни продавали запрещенные вещества на протяжении нескольких месяцев. Распространяли их в виде закладок. Они их прятали в парках и небольших лесочках в разных округах по всему городу, куда добирались на лыжах. Причем каждый из преступников занимался своим районом. Первый - Свердловским, а второй - Октябрьским и Куйбышевским.

- В первом случае у 19-летнего злоумышленника нашли 5 грамм зелья. Он рассказал, что запрещенные вещества сам не употребляет, а только продает, - сообщает ИА Сибирские новости. – У второго преступника изъяли больше 20 грамм. При обыске его квартиры нашли полимерный пакет с веществом темного цвета, упаковочный материал, электронные весы и другие доказательства его причастности к преступлениям.

Сейчас на злоумышленников заведены уголовные дела по статье «Незаконный сбыт наркотических средств».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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