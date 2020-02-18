18 Февр. 2020 2020-02-18T13:57:52+03:00

Они даже не знали, что умирают: молодая мама и малыш погибли из-за утечки газа в доме. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В одной из квартир по улице Токмакова в Чите произошла трагедия. Мама и ее ребенок задохнулись из-за утечки бытового газа. По информации, которая известна сейчас, сотрудники полиции пытаются выяснить, кто из должностных лиц из обслуживающей организации виновен в трагедии.

- Сообщение о смерти мамы и малыша поступило 18 февраля, - сообщают в пресс-службе СУ СК по Иркутской области. – По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц».

Сейчас проводятся следственные действие, направленные на установление всех обстоятельств гибели женщины и ребенка. Назначены судебно-медицинская и техническая экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU