Экспериментальный снос аварийного дома 335-серии пройдет в Ангарске

19 Февр. 2020 2020-02-19T04:10:04+03:00

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Снести аварийный дом 1959 года постройки для эксперимента решили в Иркутской области. «Хрущевку» в аварийном состоянии отправят под снос, чтобы выяснить состояние домов 335-серии – их в Приангарье более тысячи.

- Снос позволит узнать, насколько его каркас потерял жесткость, определить степень износа здания, выяснить остаточную сейсмостойкость и сделать выводы в отношении других зданий указанной серии, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Первостепенной задачей будет, конечно, переселение жителей, внесение проекта в федеральную программу. Исследование этого дома поможет показать, что еще обследование необходимо для 1300 домов этой серии в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU