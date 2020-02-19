19 Февр. 2020 2020-02-19T04:27:36+03:00

Теплосеть под Глазковским мостом реконструируют в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Произойдет это в 2020 году

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Масштабные ремонтные работы пройдут этим летом под Глазковским мостом. Там проведут реконструкцию тепловых сетей.

- Предстоит сложная работа - потребуется заменить изношенный трубопровод, укрепить старые и установить новые крепления для тепловой сети, поменять обводы вокруг опор, произвести замену тепловой и антикоррозийной изоляции, - сообщает пресс-служба «Иркутскэнерго».

Конечно, ремонт повлияет на движение автомобилей в указанном месте. Как отмечают в организации, большинство работ будут проводить ночью. Проезд будет ограничен, но не перекрыт.

Еще одна из задач этого лета - перекладка тепловой сети на улице Ядринцева. Здесь проезд для транспорта также будут ограничивать: работы проведут поэтапно. Конкретные сроки ремонта теплосетей на этих участках сообщат позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU