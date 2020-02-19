19 Февр. 2020 2020-02-19T05:09:30+03:00

Ищут почти сутки: трое детей пропали без вести в Ангарске. Фото: соцсети

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В Ангарске почти сутки продолжаются поиски трех детей. 8-летний Алексей Сиваков, 10-летний Матвей Сиваков, и 11-летний Григорий Емелин еще 18 февраля, около 15.00 ушли из дома в садоводстве «Еловка», и не вернулись, до сих пор никто из родных не знает, где они могут находиться.

- Дети пока разыскиваются, - подтвердили информацию «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

В Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям появилась ориентировка на мальчиков из Ангарска. Так, рост Григория Емелина 150 см, среднего телосложения, карие глаза, короткие русые волосы. Был одет в черную вязаную шапку, серый пуховик, серые болоньевые штаны, зимние черные кроссовки. Рост Матвея Сивакова 135 см, среднего телосложения, , серо-голубые глаза, короткие русые волосы. Был одет в черную вязаную шапку, голубой пуховик, темно-синие джинсы, черные зимние берцы, Рост Алексея Сивакова 120 см., среднего телосложения, серо-зеленые глаза, короткие русые волосы. Был одет ввязаную шапку в полоску, темно-синий пуховик, черные болоньевые штаны, зимние черные сапоги.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU