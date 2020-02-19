Поиски пропавших в Ангарске детей завершены

19 Февр. 2020 2020-02-19T05:56:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ангарске успешно завершены поиски трех детей, которые 18 февраля пропали без вести после того, как ушли из дома в садоводстве «Еловка». Напомним, мальчиков 8, 10 и 11 лет искали почти сутки полицейские, волонтеры и просто неравнодушные местные жители.

- Дети нашлись, с ними все хорошо, - прокомментировали "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Где находились ребята пока неизвестно, сейчас это выясняют полицейские и сотрудники по делам несовершеннолетних.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не пришла за пенсией: сотрудница почты из Шелехова спасла бабушку, которая замерзала в собственном доме (Подробности)

«Думали, что погиб»: таксист спас мужчину, который в крови и без сознания лежал посреди дороги (Подробности)

Они даже не знали, что умирают: молодая мама и малыш погибли из-за утечки газа в доме (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU