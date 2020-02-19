Немецкий седан превратился в груду искореженного металла: Мерседес столкнулся с троллейбусом в Братске
Крупная авария произошла в Братске ранним утром, 19 февраля. Около 8 часов, на улице Обручева столкнулись Мерседес и троллейбус, который ехал по маршруту. От удара передняя часть немецкой легковушки превратилась в груду искореженного металла. Не обошлось без пострадавших
- В больницу с травмами доставлен 33-летний водитель Мерседеса. – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По предварительным данным никто из пассажиров троллейбуса не пострадал.
Во всех подробностях аварии сейчас разбираются инспекторы ГИБДД. Виновник устанавливается.
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ИСТОЧНИК KP.RU