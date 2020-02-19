Вниманию автомобилистов: ограничат движение по ул. Ярославского в Иркутске

19 Февр. 2020 2020-02-19T07:30:00+03:00

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Информация для тех автомобилистов, что используют трассы в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Как сообщают энергетики, из -за проведения ремонтно-восстановительных работ ( будут вскрывать теплосети) ограничат движение в районе двух домов по ул. Ярославского. Итак, запоминаем, где и когда будет затруднено движение транспорта и ожидаются пробки.

- В районе дома № 223 по улице Ярославского с 9 утра 20 февраля до семи вечера 26 февраля будет ограничено движение для автотранспорта по проезжей части, -сообщает пресс-служба компании «Иркутскэнерго».

Перекрывают район улицы Ярославского и в другой ее части, но уже с с 9 утра 20 февраля до семи вечера 21 февраля. На эти два дня закроют движение в районе дома № 211, от 17-го Советского переулка до 18-го Советского переулка. Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства и просят планировать свой маршрут заранее и будьте аккуратны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU