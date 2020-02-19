Полтора десятка кусков хозяйственного мыла за 7, 5 тысяч рублей

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:05:32+03:00

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Искать концы в этой истории придется полиции. В самом деле, как бы вы себя чувствовали, честно заплатив на почте 7, 5 тысяч рублей за посылку, в которой впоследствии оказалось 15 брусков обычного хозяйственного мыла, цена которому - тридцать рублей за кусок?

-28-летний житель Братска написал заявление в полицию и пояснил, что в конце января нашел на одном из сайтов объявление о продаже недорогой игровой приставки, которую и решил приобрести, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Продавец сам с ним связался и предложил приемлемый вариант доставки товара с оплатой при получении посылки.

Вроде дальше все события должны были развиваться стандартно. Тем более, что недавно он получил извещение о поступлении посылки. Заплатил больше более 7,5 тысяч рублей. А, открыв саму коробку, обнаружил внутри вместо приставки полтора десятка кусков хозяйственного мыла. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU