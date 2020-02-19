2020-02-19T09:55:45+03:00
Общество

Сибирячка оплатила гигантский долг по ЖКХ в 180 тысяч рублей ради премии

Она три года не платила коммунальные платежи, пока ее счета не арестовали
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Оплатила гигантский долг по ЖКХ в 180 тысяч рублей ради премии.Оплатила гигантский долг по ЖКХ в 180 тысяч рублей ради премии.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Счет жительницы Тайшета арестовали, когда в районном отделе судебных приставов оказалось сразу 20 исполнительных производств. Она задолжала по платежам в пользу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Невыплаты копились три года, пока сумма не стала гигантской - 180 тысяч рублей.

Крупно задолжавшую сибирячку предупредили - если она не погасит все, что за ней числится, то эти деньги будут снимать со средств, которые есть на ее расчетных счетах. Выхода не было - она как раз ожидала, что работодатель перечислит ей очень крупную премию. Чтобы свободно распоряжаться своими средствами, она, как сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Иркутской области, она оплатила все долги по ЖКХ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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