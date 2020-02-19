2020-02-19T12:36:58+03:00
Общество

Проезд по улице Тельмана и 7-му Советскому переулку закроют в Иркутске

Это связано со строительством нового участка тепловой сети
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд по улице Тельмана и 7-му Советскому переулку закроют в ИркутскеПроезд по улице Тельмана и 7-му Советскому переулку закроют в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутские автомобилисты! С 9:00 2 марта до 20:00 14 апреля в нашем городе закроют проезд по улице Тельмана от 6-го Советского переулка до 7-го. Когда этот участок откроют, сразу будет закрыт другой. Так, с 9:00 15 апреля до 20:00 30 апреля движение закроют на перекрестке улицы Тельмана и 7-го Советского переулка. Ну а с 9:00 1 мая до 20:00 15 июня нельзя будет проехать по 7-ому Советскому переулку от ул. Розы Люксембург до ул. Тельмана.

Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны со строительством нового участка тепловой сети в этом районе.

Кроме того, напоминаем, что особенно внимательными иркутским водителям стоит быть на улице Ярославского. Там, в районе дома № 223 с 9 утра 20 февраля до семи вечера 26 февраля будет ограничено движение для автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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