Угроза подтопления жилых домов возникла в Большом Луге
О возможном подтоплении жилых домов в Шелеховском районе, предупреждают спасатели. Так, в Большом Луге, из-за перепадов температур в январе и феврале, на ручье Ханчин появилась наледь. Это привело к частичному подтоплению огорода одного из домов на улице 1-ая Железнодорожная, в пониженных формах В отдельных местах наледь вышла на дорогу. Сейчас там работает МЧС.
- Сооружен снежный вал, длиной 15 метров и шириной - 0,5 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Работы по устранению наледи проводятся совместно с Восточно-Сибирской железной дорогой. Мониторинг территории проводится ежедневно.
Добавим, что подтопления жилых домов, по словам спасателей, нет. Уровень воды за сутки не повышался и остается в пределах нормы.
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