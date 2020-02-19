Угроза подтопления жилых домов возникла в Большом Луге

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:58:40+03:00

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О возможном подтоплении жилых домов в Шелеховском районе, предупреждают спасатели. Так, в Большом Луге, из-за перепадов температур в январе и феврале, на ручье Ханчин появилась наледь. Это привело к частичному подтоплению огорода одного из домов на улице 1-ая Железнодорожная, в пониженных формах В отдельных местах наледь вышла на дорогу. Сейчас там работает МЧС.

- Сооружен снежный вал, длиной 15 метров и шириной - 0,5 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Работы по устранению наледи проводятся совместно с Восточно-Сибирской железной дорогой. Мониторинг территории проводится ежедневно.

Добавим, что подтопления жилых домов, по словам спасателей, нет. Уровень воды за сутки не повышался и остается в пределах нормы.

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ИСТОЧНИК KP.RU