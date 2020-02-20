2020-02-20T04:17:03+03:00
Общество

За взятку в полмиллиона – 4 года тюрьмы: осужден сотрудник таможни в Бурятии

Кроме того, мужчине предстоит выплатить внушительный штраф
Мария КНЯЗЕВА
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За взятку в полмиллиона – 4 года тюрьмы: осужден сотрудник таможни в БурятииЗа взятку в полмиллиона – 4 года тюрьмы: осужден сотрудник таможни в БурятииФото: Лия МУРАДЬЯН
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Торговец, перевозивший контрафактные товары, при прохождении таможни предложил его сотруднику взятку, чтобы тот «закрыл глаза». И оперуполномоченный согласился. Цена пропуска составила 466 тысяч рублей. Однако, о взяточничестве стало известно. Уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ.

- Мужчину приговорили к 4 годам реального лишения свободы, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. – Также суд назначил штраф в размере 4 миллионов рублей.

Кроме того, Бурятский транспортный прокурор настоял, чтобы с осужденного взыскали и штраф в размере взятки – 446 тысяч рублей. Иск был удовлетворен. В итоге за взятку в полмиллиона мужчина 4 года просидит в тюрьме и выплатит 4 миллиона 466 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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