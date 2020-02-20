20 Февр. 2020 2020-02-20T04:17:03+03:00

За взятку в полмиллиона – 4 года тюрьмы: осужден сотрудник таможни в Бурятии Фото: Лия МУРАДЬЯН

Изменить размер текста: A A

Торговец, перевозивший контрафактные товары, при прохождении таможни предложил его сотруднику взятку, чтобы тот «закрыл глаза». И оперуполномоченный согласился. Цена пропуска составила 466 тысяч рублей. Однако, о взяточничестве стало известно. Уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ.

- Мужчину приговорили к 4 годам реального лишения свободы, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. – Также суд назначил штраф в размере 4 миллионов рублей.

Кроме того, Бурятский транспортный прокурор настоял, чтобы с осужденного взыскали и штраф в размере взятки – 446 тысяч рублей. Иск был удовлетворен. В итоге за взятку в полмиллиона мужчина 4 года просидит в тюрьме и выплатит 4 миллиона 466 тысяч рублей.

Читайте также:

Немецкий седан превратился в груду искореженного металла: Мерседес столкнулся с троллейбусом в Братске. Пострадал водитель Мерседеса (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU