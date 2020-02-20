За взятку в полмиллиона – 4 года тюрьмы: осужден сотрудник таможни в Бурятии
Торговец, перевозивший контрафактные товары, при прохождении таможни предложил его сотруднику взятку, чтобы тот «закрыл глаза». И оперуполномоченный согласился. Цена пропуска составила 466 тысяч рублей. Однако, о взяточничестве стало известно. Уголовное дело рассматривалось в Железнодорожном районном суде города Улан-Удэ.
- Мужчину приговорили к 4 годам реального лишения свободы, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. – Также суд назначил штраф в размере 4 миллионов рублей.
Кроме того, Бурятский транспортный прокурор настоял, чтобы с осужденного взыскали и штраф в размере взятки – 446 тысяч рублей. Иск был удовлетворен. В итоге за взятку в полмиллиона мужчина 4 года просидит в тюрьме и выплатит 4 миллиона 466 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU