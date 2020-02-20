Начальная цена 258 млн. рублей: иркутский Дом печати выставлен на торги

20 Февр. 2020 2020-02-20T04:35:33+03:00

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Иркутский Дом печати выставлен на торги. Заявки уже принимаются. Срок подачи до 17 марта. Начальная цена – 258 миллионов рублей. Открытый аукцион пройдет 25 марта.

- Всего приобрести можно 335220 акций – это 100%, - сообщается на сайте Росимущество.

Территориально Дом печати находится по адресу ул. Советская, 109/3 и на ул.Берег Ангары, 42. Это одно из старейших полиграфических предприятий столицы Приангарья.

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ИСТОЧНИК KP.RU