Просмотр фильма-обладателя премии «Оскар» «Паразиты» пройдет в Иркутске
Вечер корейского кино пройдет в Иркутске в эту субботу, 22 числа. Попасть на него могут все желающие старше 18 лет, купив билет в Дом кино. Начало в субботу в 16.00.
- В программе выставка национальных костюмов, фуршет, концертно-игровая программа, - сообщает пресс-служба Иркутского областного кинофонда. – А также просмотр фильма «Паразиты» на языке оригинала с субтитрами на русском.
Южнокорейский комедийно-драматический фильм с элементами триллера «Паразиты» на минувшей премии американской киноакадемии «Оскар» взял статуэтки в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший иностранный художественный фильм». Посмотреть картину режиссера Пон Чжун Хо смогут на большом экране и иркутяне.
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