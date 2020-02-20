Судебные приставы задержали преступника, объявленного в федеральный розыск
Накануне сотрудник отдела УФССП, который вел журнал посещений здания суда, заметил среди визитеров подозрительного гражданина. Во время регистрации он попросил у него документы и выяснил, что посетитель на самом деле является преступником, который находится в федеральном розыске.
- Ранее его уличили в незаконном хранении оружия и применении насилия против представителя власти, но долгое время он скрывался от правосудия, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.
Удостоверившись в том, что именно этот злоумышленник находится в розыске, сотрудник службы судебных приставов задержал его, после чего передал скрывающегося преступника прямо в руки полицейских.
К слову, приставы задерживают подобных нарушителей в здании суда не так уж и редко. Например, в прошлом году им удалось задержать 261 человека, которые скрывались от органов правопорядка.
ИСТОЧНИК KP.RU