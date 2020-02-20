Судебные приставы задержали преступника, объявленного в федеральный розыск

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:36:24+03:00

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Накануне сотрудник отдела УФССП, который вел журнал посещений здания суда, заметил среди визитеров подозрительного гражданина. Во время регистрации он попросил у него документы и выяснил, что посетитель на самом деле является преступником, который находится в федеральном розыске.

- Ранее его уличили в незаконном хранении оружия и применении насилия против представителя власти, но долгое время он скрывался от правосудия, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Удостоверившись в том, что именно этот злоумышленник находится в розыске, сотрудник службы судебных приставов задержал его, после чего передал скрывающегося преступника прямо в руки полицейских.

К слову, приставы задерживают подобных нарушителей в здании суда не так уж и редко. Например, в прошлом году им удалось задержать 261 человека, которые скрывались от органов правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU