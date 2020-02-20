277 пар поженятся в Иркутской области в красивую дату 20.02.2020

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:02:11+03:00

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На календаре редкая, очень красивая "зеркальная" дата - 20.02.2020. В этот день в ЗАГСах - аншлаг. Многие влюбленные хотят пожениться именно в этот день.

- 277 пар подали заявление на регистрацию брака в Иркутской области, - рассказали в региональной службе ЗАГС. - Из них в Иркутске запланировано 118 свадеб. Практически все регистрации - торжественные, с гостями и танцами, а не просто роспись.

"Зеркальные" даты всегда пользуются популярностью у молодоженов. Так, 8.08.2008 года в регионе был свадебный бум - расписались 628 влюбленных пар. А 7.07.2017 в Иркутской области создалось 567 новых семей.

Одни из иркутян, которые решили пожениться в красивую дату 20.02.2020 - Евгения и Денис Февралевы. Да и разве могли бы молодые с такой красивой фамилией пойти в ЗАГС в какой-то другой месяц? Кстати, нумерологи уверяют, что нынешняя зеркальная дата - день для зарождения очень крепкого, надежного брака.

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ИСТОЧНИК KP.RU