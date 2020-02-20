40 домов на 19 километре Байкальского тракта снесут по решению суда

20 Февр. 2020 2020-02-20T08:15:19+03:00

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В Иркутском районном суде поставили точку в деле о нецелевом использовании земельного участка, который находится на 19 километре Байкальского тракта. Выяснилось, что на его территории, которая предназначалась для строительства реабилитационного спортивно-оздоровительного центра для участников боевых действий в горячих точках и их семей, находится обычный коттеджный поселок, в котором проживают далеко не ветераны вооруженных конфликтов.

- Суд признал недействительными договор аренды участка, а также постановил, что все дома, которые находятся на этой территории, признаются самовольными постройками, - сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда.

Теперь на владельцев поселка возложена обязанность расторгнуть все договоры аренды и снести самовольные постройки, которые незаконно установили на территории оздоровительного комплекса. На сегодняшний день приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU