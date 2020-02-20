2020-02-20T10:50:08+03:00
Происшествия

«Я не хотела брать чужие деньги. Бес попутал!»: сибирячка украла из банкомата 10 тысяч рублей

Женщина увидела, что в лотке автомата лежат наличные и решила присвоить их себе
Виктория ГЕРКО
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«Я не хотела брать чужие деньги. Бес попутал!»: сибирячка украла из банкомата 10 тысяч рублей.«Я не хотела брать чужие деньги. Бес попутал!»: сибирячка украла из банкомата 10 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В полицию обратилась 29-летняя жительница Улан-Удэ. Она рассказала, что с ее карты украли 10 тысяч рублей. Все началось с того, что она пошла в продуктовый магазин, чтобы снять наличку. Сначала все шло стандартно: пин-код, выдача, сумма. Неожиданно в системе произошла ошибка - банкомат не хотел выдавать купюры.

- Как рассказала женщина, она некоторое время стояла около автомата, думала, что банкомат выдаст деньги, но не дождалась и ушла, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии. – Спустя несколько дней она увидела, что деньги все-таки были выданы. Только кому - неизвестно. Пострадавшая обратилась в полицию.

Грабительницей оказалась 30-летняя местная жительница. Она подошла к банкомату спустя несколько минут после потерпевшей. Увидев, что в лотке лежат наличные, а владельца нет, она забрала их себе. Деньги она потратила на личные нужды. Как выяснили полицейские, преступница работает, раньше судима не была.

На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Кража. Полиция предупреждает, что подобные действия противозаконны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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