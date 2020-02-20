2020-02-20T11:51:30+03:00
Происшествия

«В ярости разбил ему голову»: из-за неприготовленного ужина сибиряк жестоко избил своего отца

Суд приговорил молодого человека к 120 часам обязательных работ
Виктория ГЕРКО
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«В ярости разбил ему голову»: из-за неприготовленного ужина сибиряк жестоко избил своего отца.«В ярости разбил ему голову»: из-за неприготовленного ужина сибиряк жестоко избил своего отца.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Забайкальском крае в одном из домов семейный конфликт перешел в драку, отличающейся особой жестокостью. Молодой человек избил своего отца, чтобы проучить его за неприготовленный во время ужин.

Вернувшись домой в нетрезвом состоянии, молодой человек начал обвинять своего родителя: «Почему на столе ничего нет?». Градус общения между мужчинами резко вырос. Высшей точки он достиг, когда сын не смог больше слушать родителя и пустил в ход кулаки.

- Несколько раз парень ударил отца по лицу, затем толкнул его в грудь, - сообщают в пресс-службе Акшинского районного суда. - Мужчина не смог удержать равновесие и упал, ударившись головой об печь.

К счастью, на этом молодой человек решил остановиться. А вот родитель решил не оставлять сына безнаказанным. Он написал на него заявление. Свою вину обвиняемый полностью признал. Суд приговорил его к 120 часам обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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