Жительница Аларского района потратила материнский капитал на продукты и одежду

20 Февр. 2020 2020-02-20T11:54:30+03:00

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Жительнице Аларского района предстоит выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что она потратила материнский капитал на личные цели. Ранее она получила сертификат за рождение третьего ребенка, и планировала воспользоваться им, чтобы купить новый дом и улучшить жилищные условия семьи.

- Однако, после того, как женщина получила деньги, то решила потратить их на личные нужды, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. - Она погасила с их помощью долг в микрофинансовой организации, а на оставшуюся сумму купила продукты, одежду и бытовую технику.

Всего своими действиями жительница Аларского района нанесла государству ущерб в размере 100 тысяч рублей. Прокурор подал в суд на женщину в суд и потребовал вернуть все, что на потратила. Заявление было удовлетворено, и теперь злоумышленнице предстоит выплатить штраф в размере украденной суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU